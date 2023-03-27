Стало известно о прибытии польских САУ в район Купянска

Украина стягивает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab в район Купянска Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram -канале.

Марочко отметил, что на большей части техники нанесена польская «раскраска». При этом, по его словам, на бортах и башне САУ были замечены украинские флаги и кресты.