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Стало известно о прибытии польских САУ в район Купянска

Украина стягивает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab в район Купянска Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Стало известно о прибытии польских САУ в район Купянска
© Lenta.ru

«В районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 миллиметров Krab», — сообщил он.

Марочко отметил, что на большей части техники нанесена польская «раскраска». При этом, по его словам, на бортах и башне САУ были замечены украинские флаги и кресты.

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