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59 минут назад

В Молдавии начались учения подразделений спецназа стран НАТО

ТАССиещё 3

Совместные военные учения подразделений специального назначения армий Великобритании, Молдавии, Румынии и США Joint Combined Exchange Training начались в учебных центрах на территории Молдавии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учения проводятся с целью обмена опытом между военным спецназом четырех стран, а также повышения оперативной совместимости. Солдаты проведут занятия по стрельбе, прыжкам с парашютом, а также полевые маневры", - говорится в сообщении. Учения продлятся до 7 апреля. Граждан страны предупредили о перемещении военной техники по дорогам страны в этот период.

Молдавия в соответствии с конституцией является нейтральным государством, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с альянсом. В стране действует бюро по связям с НАТО.

Армия,НАТО,
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