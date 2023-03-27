В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО

"Учения проводятся с целью обмена опытом между военным спецназом четырех стран, а также повышения оперативной совместимости. Солдаты проведут занятия по стрельбе, прыжкам с парашютом, а также полевые маневры", - говорится в сообщении. Учения продлятся до 7 апреля. Граждан страны предупредили о перемещении военной техники по дорогам страны в этот период.