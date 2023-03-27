Мобилизация: последние новости на сегодня 27 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Разработчик сообщил о планах передать партию дронов-камикадзе военным РФ в зоне СВО

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В России подходят к завершению испытания опытных образцов дронов-камикадзе, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Энергоинновация».

Еще одна разработка - дрон-ретранслятор. Летательные аппараты планируется передать представителям российских Вооруженных сил и добровольческим объединениям в мае-июне текущего года. Они будут использоваться в зоне специальной военной операции. Их испытывают в самых тяжелых условиях, приближенных к военным.

После того, как испытания завершатся, будет изготовлена партия от 50 до 100 штук. Это количество будет поделено между подразделениями. Разработчики будут ждать обратную реакцию.

Дронов-камикадзе предназначен для уничтожения техники и личного состава противника. Также его можно использовать и как дрон-разведчик - в этом случае беспилотник сможет летать на расстояния до 30 км вместо семи. Одна из задач дрона-ретранслятора - обезопасить оператора беспилотника.

В ХМАО соберут адресные посылки для военнослужащих в зоне СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе власти объявили сбор посылок для бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Организовал акцию комитет семей воинов Отечества Югры. Передать помощь для военных с необходимыми вещами и продуктами можно до 1 апреля. Для этого в регионе развернуты пункты сбора гуманитарной помощи.

Вес каждой посылки ограничен — не более 10 килограммов. При отправке нужно указать номер части.

Ранее в зону проведения спецоперации из региона отправили 16 автомобилей и посылки для бойцов. В ближайшие дни груз будет доставлен.

Военных медиков ЦВО наградили за проявленные в ходе спецоперации доблесть и героизм

Командование войсками Центрального военного округа России вручило награды военным медицинским работникам, которые проявили мужество и героизм в результате проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

Награды были вручены в тыловом районе зоны СВО. Женщины-военнослужащие получили медали «За спасение погибавшего», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Также им вручили цветы от командования группировки.

Отмечается, что в ходе спецоперации сотни танкистов и артиллеристов округа за доблесть и мужество, проявленные в ходе СВО были награждены государственными наградами.