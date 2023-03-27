В Японии раскрыли детали о полёте ракет КНДР

Дальность полета северокорейских ракет составила до 350 км, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Японии. По информации военных, высота полета ракет составила до 50 км. Предположительно, ракеты летели по изменяемой траектории. В ведомстве продолжают анализировать информацию о запуске. Японское оборонное ведомство также выразило протест в связи с запуском северокорейских баллистических ракет.
"В связи с осуществленным запуском КНДР был заявлен решительный протест", - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее японские военные просили воздушные и морские суда не приближаться к обломкам в Японском море. Утром 27 марта КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Обе они упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Запуск стал десятым с начала года. В восьми случаях КНДР испытывала баллистические ракеты. 18 февраля и 16 марта Пхеньян успешно запускал межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15" и "Хвасон-17".