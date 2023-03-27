В Японии раскрыли детали о полёте ракет КНДР

Дальность полета северокорейских ракет составила до 350 км, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Японии . По информации военных, высота полета ракет составила до 50 км. Предположительно, ракеты летели по изменяемой траектории. В ведомстве продолжают анализировать информацию о запуске. Японское оборонное ведомство также выразило протест в связи с запуском северокорейских баллистических ракет.

Ранее японские военные просили воздушные и морские суда не приближаться к обломкам в Японском море. Утром 27 марта КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Обе они упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Запуск стал десятым с начала года. В восьми случаях КНДР испытывала баллистические ракеты. 18 февраля и 16 марта Пхеньян успешно запускал межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15" и "Хвасон-17".