КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении

При этом дальность и высота полета не сообщаются. Новость дополняется.

Ранее Yonhap сообщало, что КНДР провела испытания подводных беспилотников с ядерным оружием. Испытание ядерного стратегического оружия и учения с крылатыми ракетами под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына проводились с 21 по 23 марта.

Беспилотники могут быть использованы для уничтожения морских группировок.

22 марта КНДР также запускала в сторону Японского моря ракету с прибрежных скал Хыннам, провинция Южный Хамгён.