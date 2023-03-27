КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении
При этом дальность и высота полета не сообщаются. Новость дополняется.
Ранее Yonhap сообщало, что КНДР провела испытания подводных беспилотников с ядерным оружием. Испытание ядерного стратегического оружия и учения с крылатыми ракетами под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына проводились с 21 по 23 марта.
Беспилотники могут быть использованы для уничтожения морских группировок.
22 марта КНДР также запускала в сторону Японского моря ракету с прибрежных скал Хыннам, провинция Южный Хамгён.
Ракета могла быть стратегической крылатой ракетой большой дальности усовершенствованной версии «КН-27».