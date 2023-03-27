Военкоры сообщили о подготовке ВСУ к потере Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к потере Авдееевки и выключает мобильную связь с целью помешать сторонника России информировать ВС РФ о передвижениях и позициях украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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Также украинская сторона вывозит из города коммунальные службы и советует населению эвакуироваться, говорится в сообщении. При этом «Военкоры РВ» отметили, что российские войска ведут наступательную операцию на Авдеевском направлении.