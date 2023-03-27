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39 минут назад

Военкоры сообщили о подготовке ВСУ к потере Авдеевки

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к потере Авдееевки и выключает мобильную связь с целью помешать сторонника России информировать ВС РФ о передвижениях и позициях украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры сообщили о подготовке ВСУ к потере Авдеевки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также украинская сторона вывозит из города коммунальные службы и советует населению эвакуироваться, говорится в сообщении. При этом «Военкоры РВ» отметили, что российские войска ведут наступательную операцию на Авдеевском направлении.

Ранее мэр подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш призвал жителей покинуть город. «Пара дней — и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать. Поэтому нужно ехать», — заявил он.

Армия,Виталий Барабаш,
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