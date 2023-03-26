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48 минут назад

Российская авиация уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой

Lenta.ru

Российской авиации удалось уничтожить группу иностранных наемников под Авдеевкой. На форме ликвидированных военных были польские и грузинские нашивки. Об этом сообщает РИА Новости.

Авиация РФ уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет агентство, на пораженных украинских позициях были найдены бойцы с нашивками в виде флага Польши и шеврон с грузинским флагом и надписью Georgia national legion («Грузинский национальный легион»).

Ранее член совета министров Польши Михаил Дворчик сообщил, что за прошедшую неделю погибли трое поляков, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также рассказал о судьбе тяжелораненого волонтера, который сейчас находится в Киеве.

21 марта наемник из Новой Зеландии, воевавший на стороне украинской армии, был убит в бою в зоне проведения спецоперации. Кейн Те Тай, бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии, находился на Украине почти год. По данным источников, он погиб в ходе боев на востоке страны. Министерство иностранных дел Новой Зеландии уже подтвердило гибель мужчины.

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