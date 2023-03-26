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22 минуты назад

Российские летчики сбили в ДНР украинский вертолет Ми-8

Илья Родин

Российские истребители в районе города Димитров (Мирноград) сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

Российские летчики сбили в ДНР украинский вертолет Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, ВС РФ нанесли ряд ударов на Донецком направлении. Потери противника составили порядка 200 солдат и офицеров. Кроме того, были уничтожены четыре гаубицы, САУ «Krab», две РЛС AN/TPQ-50, РСЗО «Град».

В районе города Краматорск был уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Угледара, Пречистовки и Малиновки. В общей сложности, было уничтожено три автомобиля, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

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Ранее сообщалось, что комплексы ПВО сбили два украинских вертолета в Запорожской и Харьковской областях.

Уточняется, что с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2023 года воздушные силы Украины потеряли 404 самолета и 225 вертолетов.

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