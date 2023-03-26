Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

За последние сутки Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе Краматорска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает министерство обороны России.
Накануне российским военным удалось ликвидировать на Донецком направлении свыше 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30. 23 марта также сообщалось о ликвидации склада боеприпасов ВСУ на данном направлении.
За день до этого в Запорожской области был уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ.
В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
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