Российская авиация сбила вертолет ВСУ и 14 беспилотников

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что воздушное судно было ликвидировано в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Варваровка, Пшеничное, Краснореченское Луганской народной республики, Кирилловка, Волноваха, Ясиноватая ДНР, Токмак и Балочки Запорожской области.