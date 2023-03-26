Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют от 100 до 200 военнослужащих в сутки в ходе боев за Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Sunday Times.

Согласно изданию, большие потери, которые несет украинская сторона, могут вынудить Киев в конечном счете оставить Артемовск. По мнению западных аналитиков, ВСУ придется выбирать между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где уже подготовлены укрепленные позиции для сдерживания дальнейшего российского наступления.