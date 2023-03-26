Президент РФ Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос, почему поставки западной военной техники на Украину не всегда пресекаются. Отрывок интервью журналист Павел Зарубин привел в своем Telegram-канале.

Комментируя, "почему невозможно на дальних подступах с такими поставками разобраться", президент пояснил, что технику "перевозят скрытно, по ночам".

"Что удается достать - это достают. Такая цель, конечно, есть". - подчеркнул Владимир Путин.