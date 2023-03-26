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23 минуты назад

Путин объяснил, почему не все поставки военной техники на Украину удается остановить

Российская Газета

Президент РФ Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос, почему поставки западной военной техники на Украину не всегда пресекаются. Отрывок интервью журналист Павел Зарубин привел в своем Telegram-канале.

Комментируя, "почему невозможно на дальних подступах с такими поставками разобраться", президент пояснил, что технику "перевозят скрытно, по ночам".

Путин рассказал о военном сотрудничестве с Китаем

"Что удается достать - это достают. Такая цель, конечно, есть". - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства не считает, что к этому вопросу "относятся безразлично, спустя рукава". "Нет, конечно", - уверен он.

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