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16 минут назад

Северная Македония передаст Украине 12 вертолетов Ми-24

Газета.Ru

Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24. Об этом сообщается в Telegram-канале УНИАН.

Северная Македония передаст Украине 12 вертолетов Ми-24
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Северная Македония закупила их у Украины в 2001 году. Четыре вертолета прошли модернизацию НАТО, а часть из них не использовалась вовсе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о затягивании важных для его страны решений со стороны стран-союзников.

До этого руководитель Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы Вооруженным силам Украины.

Глава Минобороны Словакии заявил, что США предлагают стране в качестве компенсации за передачу Украине истребителей МиГ-29 12 новых боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire.

Также Украина направила запрос Финляндии для проведения трехсторонних переговоров с США для передачи Киеву истребителей Hornet, которые собираются списать в 2025 году.

Запрос был направлен после того, как глава правительства Финляндии Санна Марин посетила Киев 10 марта.

Армия,СВО,Ярослав Надь,Владимир Зеленский,НАТО,
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