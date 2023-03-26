Северная Македония передаст Украине 12 вертолетов Ми-24

Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24. Об этом сообщается в Telegram-канале УНИАН.

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Отмечается, что Северная Македония закупила их у Украины в 2001 году. Четыре вертолета прошли модернизацию НАТО, а часть из них не использовалась вовсе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о затягивании важных для его страны решений со стороны стран-союзников.

До этого руководитель Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы Вооруженным силам Украины.

Глава Минобороны Словакии заявил, что США предлагают стране в качестве компенсации за передачу Украине истребителей МиГ-29 12 новых боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire.

Также Украина направила запрос Финляндии для проведения трехсторонних переговоров с США для передачи Киеву истребителей Hornet, которые собираются списать в 2025 году.