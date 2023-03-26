ВС России уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские войска ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, добавил Зыбинский, ВС России уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Краб» производства Польши, а также гаубицу Д-20.
17 марта артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую ДРГ, которая предприняла попытку форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.