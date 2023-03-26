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35 минут назад

В НАТО намерены изучить коммуникационную стратегию России во время СВО

RT на русском

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) объявил два тендера на проведение исследований коммуникационных стратегий России в контексте украинского конфликта. Организация заинтересована в изучении того, как информация подаётся для россиян, а также для жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки. С документами ознакомился RT.

В НАТО намерены изучить коммуникационную стратегию РФ во время СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках первого тендера исполнители должны изучить «коммуникационную стратегию России, направленную на поддержку военных действий на Украине» и её влияние на аудиторию.

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«Исследовательская часть позволит определить, как Россией осуществлялась стратегическая коммуникация с различными контингентами внутренней аудитории в целях обеспечения и сохранения поддержки на различных этапах конфликта на Украине», — говорится в документе.

В частности, в НАТО интересуются периодом с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

Планируется проанализировать российские телепрограммы, заявления официальных лиц, а также информацию с сайтов президента РФ, Совета безопасности, МИД, Минобороны, Госдумы. Кроме того, в исследовании будет учитываться контент Telegram-каналов, направленных на российскую аудиторию и страны Балтии.

Второй тендер натовского центра предполагает проведение анализа российских «информационных операций» вне западной информационной среды.

По мнению специалистов NATO StratCom COE, российская линия подачи информации в контексте конфликта на Украине распространяется и находит отклик в странах Латинской Америки, Африки и Азии.

«Требуется более подробное описание тактики, используемой Россией, чтобы влиять на восприятие ситуации в третьих странах, задавая нужные ей рамки представлений о Западе и западной повестке дня», — сообщается в описании.

Специалисты центра считают необходимым провести анализ положения стран, которые «не входят в западную информационную среду и... являются весьма актуальной целью российской дезинформации» в связи с ростом цен на энергоносители и продовольствие.

Аналитикам предстоит среди прочего ответить на вопросы о том, как РФ и пророссийские акторы «формируют благоприятный для себя информационный фон» в связи с дефицитом зерна, а также ростом цен на газ и нефтепродукты.

Они также должны подготовить тематические исследования с упором на ситуацию в Мали, Кении, Египте, ОАЭ и ЮАР.

Ранее стало известно о решении администрации президента США запросить на следующий финансовый год $753 млн на «противодействие влиянию» России на Украине.

Армия,НАТО,Администрация США,Госдума,
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