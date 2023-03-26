Спецоперация на Украине 26 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 марта 2023 года.

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Киев беспощаден в отношении русскоязычных мобилизованных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно отправляет мобилизованных граждан из русскоязычных областей Украины на самые сложные участки боев в ДНР. Об этом рассказали российские солдаты под Марьинкой, пишет РИА Новости.

В качестве доказательства военнослужащие продемонстрировали билеты погибших украинских солдат.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гарин сообщил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные масштабы, а недавно призванных на фронт командование ВСУ «гонит на убой».

Украинцы назвали самое страшное российское оружие

Украинские военнослужащие считают тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» самым разрушительным оружием российской стороны. Выжить под обстрелом из этих систем практически невозможно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью украинских солдат газете «Страна.ua».

Собеседники издания рассказали, что при залпе «Солнцепека» выжить почти невозможно, как бы глубоко солдаты не окопались.

Кроме того, украинские военнослужащие отметили превосходство российской артиллерии: мощные удары по местности вынудили ВСУ сдать противнику выгодные позиции под Артемовском и отрезали от большинства ведущих в город дорог.

ВСУ обстреляли приграничное российское село

Вооруженные силы Украины обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает «Лента.ру».