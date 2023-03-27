Минобороны РФ сообщило об уничтожении мотострелками двух диверсионных групп ВСУ

Подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма .

"На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка в результате стрелкового боя при поддержке артиллерии подразделениями мотострелкового соединения ЮВО уничтожены две диверсионно-разведывательных группы ВСУ и несколько бронеавтомобилей иностранного производства марок Kirpi и Hummer", - заявил Бигма.

По его словам, на авдеевском направлении разведывательными подразделениями было выявлено скопление живой силы и техники противника. "Огнем реактивных систем залпового огня артиллерийской бригады ЮВО техника и личный состав уничтожены. Также в ходе артиллерийской борьбы расчет 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ЮВО уничтожил огневую позицию и гаубицу Д-30 ВСУ", - добавил Бигма.