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Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском

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Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском
© ТАСС

Российские военные ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском в Луганской народной республике. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, пишет ТАСС.

По его словам, в окрестностях Лисичанска идут бои. «Идет контрбатарейная обработка территорий противника, ведется уничтожение малых групп противника», — сообщил он.

Ранее стало известно о большом количестве отказников в украинской армии. Источники рассказали, что командующие подразделениями не пишут рапорты об этом, потому что высокий уровень отказов идти на передовую свидетельствует о плохой работе с личным составом. Такие случаи влекут за собой понижение рейтинга командира и проблемы по службе.

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