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48 минут назад

Рогов: ВС России сорвали наступление украинских войск в районе Орехова Запорожской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области сорвано массированным ударом по позициям противника, ВСУ потеряли 550 человек ранеными и убитыми, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивный массированный удар по позициям ВСУ, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом. Всего было поражено около 25 целей. По его словам, количество убитых и раненых, по самым скромным подсчетам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».

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Он также отметил, что украинская группировка под Ореховым находится в недееспособном состоянии для ведения наступления. При этом, по его словам, ВСУ вряд ли откажутся от планов наступления в Запорожской области, и попытаются вскрыть оборону ВС России.

Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам в Запорожской области.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,Минобороны России,
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