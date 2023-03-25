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49 минут назад

МО РФ сообщило о занятии высоты в Карабахе азербайджанской армией

News.ru

Азербайджанские войска заняли высоту на 2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделение ВС Азербайджана пересекло линию соприкосновения в Шушинском районе и приступило к оборудованию поста. Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение сторонами режима прекращения огня.

МО РФ сообщило о занятии высоты в Карабахе азербайджанской армией
Фото: mod.gov.azmod.gov.az

25 марта 2023 года подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста, — говорится в бюллетене.

По данным ведомства, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе, пострадавших нет. Российские миротворцы принимают все меры, чтобы не допустить эскалации и взаимных провокаций. В бюллетене говорится, что Москва уведомила Баку о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений на ранее занимаемые позиции.

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Ранее в МИД Азербайджана вновь призвали создать пограничный КПП в конечной точке Лачинской дороги для пресечения незаконной деятельности на суверенных территориях страны. Сообщение было распространено после попытки армянской стороной использовать в своих целях грунтовые дороги к северу от Лачинской дороги, а также перевезти боеприпасы для незаконных армянских вооруженных формирований. В Баку призвали Ереван воздержаться от провокационных шагов, которые обостряют ситуацию в регионе, и выполнять взятые на себя обязательства.

Армия,Минобороны России,
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