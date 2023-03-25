МО РФ сообщило о занятии высоты в Карабахе азербайджанской армией

Азербайджанские войска заняли высоту на 2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделение ВС Азербайджана пересекло линию соприкосновения в Шушинском районе и приступило к оборудованию поста. Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение сторонами режима прекращения огня.

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25 марта 2023 года подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста, — говорится в бюллетене.

По данным ведомства, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе, пострадавших нет. Российские миротворцы принимают все меры, чтобы не допустить эскалации и взаимных провокаций. В бюллетене говорится, что Москва уведомила Баку о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений на ранее занимаемые позиции.