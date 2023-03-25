Путин рассказал о хранилище ядерного оружия в Белоруссии

1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко , поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Москва и Минк вне контекста этих событий договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).