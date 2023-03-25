На Украине назвали самое грозное российское оружие

Украинские военные назвали самое грозное российское оружие, которое «выжигает все что можно». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью одного из членов ВСУ киевским изданиям.

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Этим оружием являются тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Их залпы не оставляют шансов укрепрайонам ВСУ.

«Выжить практически невозможно, независимо от того, насколько глубоко ты окопался», - рассказал один из представителей вооруженных формирований Киева.

Он также пожаловался, что Солнцепек «выжигает все, что можно», а превосходство артиллерии ВС РФ негативно отразилось на положении киевских сил под Артемовском, отрезав от ведущих в город дорог.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году. Она поражает легкобронированную технику, автомобили, здания, укрепрайоны и живую силу на дистанции до 6 километров.

«Солнцепек» использует 220 мм реактивные снаряды, при подрыве которых образуется область избыточного давления, уничтожающая противника и его укрепления.