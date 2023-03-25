Появились кадры боя в упор российских бойцов и десантников ВСУ в Марьинке

Известный военный блогер и участник СВО Владлен Татарский опубликовал в своем Telegram-канале кадры боя в упор в Марьинке бойцов 5-й бригады ВС России и десантников 79-й бригады ВСУ.

Военнослужащие, по четверо с каждой из сторон, сошлись в одном небольшом здании.

"Я бы назвал это видео "Славянская ярость", - написал Владлен Татарский.