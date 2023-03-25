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43 минуты назад

Появились кадры боя в упор российских бойцов и десантников ВСУ в Марьинке

Российская Газета

Известный военный блогер и участник СВО Владлен Татарский опубликовал в своем Telegram-канале кадры боя в упор в Марьинке бойцов 5-й бригады ВС России и десантников 79-й бригады ВСУ.

Военнослужащие, по четверо с каждой из сторон, сошлись в одном небольшом здании.

"Я бы назвал это видео "Славянская ярость", - написал Владлен Татарский.

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Напомним, за Марьинку, находящуюся в западном предместье Донецка продолжаются яростные бои. Как ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин для полного освобождения города российским войскам осталось зачистить один небольшой участок.

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