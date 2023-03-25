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8 минут назад

Зеленскому задали неудобный вопрос о потерях ВСУ

Илья Родин

Власти Украины гонят украинцев на передовую ради своей выгоды, заявил в своем YouTube-канале эксперт Олег Соскин, бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленскому задали неудобный вопрос о потерях ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соскин напомнил, что по предварительным данным, ВСУ потеряли в ходе боевых действий порядка 160 тыс. человек ранеными и погибшими.

На фоне этого, эксперт задал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому риторический вопрос о том, ради чего и кого солдаты принесли в жертву свои жизни. И сам ответил на него - затем, чтобы руководитель Нацбанка ел дорогие паштеты.

Зеленский постановил создать военные администрации в трех городах ЛНР

На Украине, подчеркнул Соскин, «главенствует полная диктатура». Новые власти республики используют жителей ради своей выгоды, жертвуют ими, а сами катаются на автомобилях премиум-сегмента, резюмировал эксперт.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер предупредил, что если Украина не сядет с Москвой за стол переговоров, то потеряет еще часть своей территории.

Эксперт рассказал также, что Киев потерял на полях сражений от 200 до 300 тыс. солдат и офицеров.

Армия,Скотт Риттер,Олег Соскин,Владимир Зеленский,Леонид Кучма,
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