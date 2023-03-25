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12 минут назад

На Украине погиб польский наемник

Lenta.ru

На Украине погиб один из польских наемников, его личность не раскрывается. Об этом в Польши Михаил Дворчик.

На Украине погиб польский наемник
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Еще один военнослужащий Украины — гражданин Польши погиб сегодня (24 марта — прим. «Ленты.ру»), а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в тяжелом состоянии», — написал польский политик.

Дворчик сообщает также о раненом волонтере, который был успешно перевезен из Днепра в Киев.

21 марта наемник из Новой Зеландии, воевавший на стороне украинской армии, был убит в бою в зоне проведения спецоперации. Кейн Те Тай, бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии, находился на Украине почти год. По данным источников, он погиб в ходе боев на востоке страны. Министерство иностранных дел Новой Зеландии уже подтвердило гибель мужчины.

10 марта сообщалось, что наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине. 22-летний мужчина по имени Андреас, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб в Донбассе 16 февраля. Отмечалось, что его тело в ближайшее время доставят во Францию.

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