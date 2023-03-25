Финляндия отказалась поставлять истребители Украине

ВВС Финляндии в настоящее время нуждаются в истребителях F/A-18 Hornet, поэтому республика не сможет направить их Украине, рассказала директор компании Patria Эса Рауталинко в интервью Yle. Об этом пишет ТАСС.

Рауталинко пояснила, что в 2026-2030 годах в Финляндию поступят истребители F-35. Вплоть до их постановки на боевое дежурство страна будет нуждаться в прежних машинах.

По ее оценке, даже если бы власти республики приняли решение о направлении Hornet украинским военным, этот шаг не дал бы ощутимого эффекта. Она уточнила, что расходы на их ремонт, модернизацию, на обучение пилотов были бы слишком высоки.

Ранее в оборонном ведомстве Финляндии заявили, что извещены о желании Киева получить истребители. Вместе с тем, по словам чиновников, в ближайшие годы они нужны республике для «собственных нужд».