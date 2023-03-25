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1 час назад

В Харьковской области назвали количество подконтрольных России городов

Ura.Ru

Российская армия в Харьковской области освободила почти 30 населенных пунктов. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

В Харьковской области назвали количество подконтрольных России городов
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«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — цитирует ТАСС Ганчева.

15 февраля под контролем было только 20 населенных пунктов. 24 марта российская армия ликвидировала украинских диверсантов под Харьковом. Неделю назад ВС РФ отбили атаку украинских военных в районе сел Масютовка и Гряниновка Харьковской области. Также был сбит вертолет Ми-8, передает ОТР.

Армия,Виталий Ганчев,
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