В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
39 минут назад

Российские войска уничтожили польскую САУ Krab в ДНР

Lenta.ru

Российские военные на Северском направлении уничтожили САУ Krab польского производства, а в районе Георгиевки в Донецкой народной республике (ДНР) — советскую гаубицу Д-20. О действиях войск сообщил Иван Бигма.

Российские войска уничтожили польскую САУ Krab в ДНР
Фото: ТАССТАСС

«Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом», — заявил он.

Помимо этого, гаубичная батарея второго армейского корпуса уничтожила наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе промзоны населенного пункта Георгиевка расчетами батареи САУ "Мста-С" артиллерийского подразделения соединения Южного военного округа уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20 вместе с расчетом», — также добавил Бигма.

В 2022 году Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Данная техника была поставлена из запасов Войска польского.

24 марта депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский в своем обращении к Еврокомиссии заявил, что Варшава играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения. По его словам, это особенно актуально в условиях конфликта России и Украины. В связи с этим, Польша продолжает развивать свой оборонный потенциал.

Брудзинский отметил, что в будущем расходы на польскую армию будут еще больше увеличены, чтобы гарантировать безопасность граждан.

Армия,Иван Бигма,Европарламент,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий