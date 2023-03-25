Спецоперация на Украине 25 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 марта 2023 года.

Полковник раскрыл, как ВСУ пытаются ослабить Россию на спецоперации

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Планы украинских Вооруженных сил, связанные с наступлением на Белгород, могут оказаться лишь маневром для отвлечения войск России от активных боевых действий в Артемовске, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина.

Он задался вопросом, хватит ли у Киева сил и средств для наступления на этот населенный пункт. Он не исключил, что ВСУ могут «наделать переполох», «пошуршав» на границе, нанеся удар беспилотниками и артиллерией по городам и поселкам Белгородской области.

Литовкин указал, что для наступления на российский город у армии Украины должно быть в арсенале до 15 тысяч человек, а также танки и авиация, которых у Киева нет.

Ранее президент Владимир Зеленский признался, что армия пока не готова к контрнаступлению на восточном направлении.

22-летний украинский боксер погиб в зоне спецоперации

В украинской Федерации бокса заявили о гибели боксера Максима Галиничева, сообщает «Лента.ру».

Молодому человеку было 22 года. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции. Это произошло 10 марта. В мае 2022 года спортсмен отказался от участия в чемпионате Европы, чтобы отправиться в армию.

В Федерации отметили международные награды молодого человека, он был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, а на юношеских Олимпийских Игр 2018 года взял «серебро».

Напомним, в феврале текущего года в зоне спецоперации погиб российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий.

В ДНР сообщили о 71 выпущенном снаряде за сутки со стороны ВСУ

Украинские Вооруженные силы за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС.

За 11 раз Киев выпустил 71 снаряд. Обстрелы велись с применением артиллерии «натовского» калибра 152 и 155 мм и реактивных систем залпового огня, в том числе американской установки HIMARS.