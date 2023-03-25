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19 минут назад

Российские вертолеты поразили ракетами критически важные объекты Украины

Lenta.ruиещё 1

Представитель группировки «Центр» российских войск Александр Савчук сообщил, что вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили украинские критически важные объекты. Заявление приводит ТАСС.

Российские вертолеты поразили ракетами критически важные объекты Украины
Фото: ТАССТАСС

По словам начальника пресс-службы «Центра», расчеты беспилотников «Орлан-30» вскрыли объекты противника в ходе разведки на краснолиманском направлении.

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Затем экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 применили управляемые авиационные ракеты, указал Савчук. Все цели были поражены, заверил он.

Ранее Минобороны России показало карту боевых действий на Украине. По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 645 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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