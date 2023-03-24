Зеленский постановил создать военные администрации в трех городах ЛНР

«Создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", такие военные администрации населенных пунктов: Горная городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области; Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области», – сказано в тексте указа.