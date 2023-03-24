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36 минут назад

Зеленский постановил создать военные администрации в трех городах ЛНР

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в трёх городах ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского президента.

Зеленский постановил создать военные администрации в трех городах ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно указу, администрации должны быть созданы в Северодонецке, Попасной и Горском. Все указанные города находятся в ЛНР, на территории, которую контролирует российская сторона.

«Создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", такие военные администрации населенных пунктов: Горная городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области; Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области», – сказано в тексте указа.

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