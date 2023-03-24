Вторая база США в Сирии подверглась обстрелу

"Этим утром примерно в 08:05 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) по коалиционным силам в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии был нанесен удар 10 ракетами. Атака не привела к ранениям и жертвам среди нашего персонала и персонала наших партнеров по коалиции. Она также не привела к повреждению снаряжения и сооружений", - сказал он.