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Вторая база США в Сирии подверглась обстрелу

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Ракетный удар был нанесен в пятницу утром еще по одной военной базе США на северо-востоке Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Вторая база США в Сирии подверглась обстрелу
© globallookpress.com

"Этим утром примерно в 08:05 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) по коалиционным силам в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии был нанесен удар 10 ракетами. Атака не привела к ранениям и жертвам среди нашего персонала и персонала наших партнеров по коалиции. Она также не привела к повреждению снаряжения и сооружений", - сказал он.

Новый удар, таким образом, был нанесен примерно спустя 5,5 часа после американской атаки, предпринятой в ответ на обстрел базы США в районе города Хасеке. Райдер добавил, что одна из ракет упала в 5 км от расположения американских сил.

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