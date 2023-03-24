В Энергодаре предотвратили теракт

Силовики обнаружили в городе Энергодаре Запорожской области конспиративную квартиру украинских диверсантов, где хранились самодельные взрывные устройства. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов .

"В Энергодаре силовики предотвратили теракт. Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно предназначенная для использования украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группой - прим. ТАСС)", - написал он в своем Telegram-канале .

По информации Рогова, во время обыска были изъяты 150 г взрывчатых веществ и компоненты для самодельных взрывных устройств - сотовые телефоны с припаянными проводами и элементами питания. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов нашли 40 снайперских патронов калибра 7,62 мм и украинскую военную форму.