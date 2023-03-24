В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению

Представители Запада подталкивают Украину к решению провести контрнаступление. С таким обвинением выступил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы видим, что Запад, в частности, Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление», — сказал он.

Пушилин отметил, что руководство республики уже видит, как Киев к этому готовится. По его словам, Украина перебрасывает дополнительные резервы и технику на линию боевого соприкосновения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке украинской армией наступления в Запорожской области. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов.