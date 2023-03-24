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20 минут назад

В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению

Lenta.ru

Представители Запада подталкивают Украину к решению провести контрнаступление. С таким обвинением выступил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим, что Запад, в частности, Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление», — сказал он.

Пушилин отметил, что руководство республики уже видит, как Киев к этому готовится. По его словам, Украина перебрасывает дополнительные резервы и технику на линию боевого соприкосновения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке украинской армией наступления в Запорожской области. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов.

Как утверждает Рогов, бойцы ВСУ готовят «прорыв» через разведку боем. Он предположил, что наступление может произойти в ближайшие дни, судя по темпам переброски и усилению группировки. Украинских военных готовятся встретить во всеоружии в Запорожской области, подчеркнул он.

Армия,Владимир Рогов,Денис Пушилин,
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