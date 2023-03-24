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1 час назад

Стало известно об убийстве французского наемника под Артемовском

Lenta.ru

Французский наемник, который воевал на стороне Украины, был убит под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Press (AFP).

Стало известно об убийстве французского наемника под Артемовском
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем соболезнования его семье. (...) Мы напоминаем, что вся территория Украины — это зона военных действий», — приводится заявление французского МИД.

Внешнеполитическое ведомство также призвало категорически не уезжать на Украину по какой-либо причине.

Ранее стало известно о гибели военнослужащего из Новой Зеландии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он стал третьим новозеландцем, погибшим на Украине. В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии заявили, что не знают о гибели гражданина их страны. Как сообщалось, это подтвердил командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором военный проходил службу.

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