Стало известно об убийстве французского наемника под Артемовском

Французский наемник, который воевал на стороне Украины , был убит под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Press (AFP).

«Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем соболезнования его семье. (...) Мы напоминаем, что вся территория Украины — это зона военных действий», — приводится заявление французского МИД.

Ранее стало известно о гибели военнослужащего из Новой Зеландии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он стал третьим новозеландцем, погибшим на Украине. В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии заявили, что не знают о гибели гражданина их страны. Как сообщалось, это подтвердил командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором военный проходил службу.