В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Самолет-разведчик НАТО в сопровождении истребителей заметили у берегов Крыма

Lenta.ruиещё 3

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения заметили в акватории Черного моря у берегов Крыма. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Самолет-разведчик НАТО в сопровождении истребителей заметили у берегов Крыма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Начало маршрута Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 не прослеживается, однако известно, что около 17:30 по московскому времени он сделал круг над побережьем Румынии, а затем выдвинулся в восточном направлении.

Воздушное судно сопровождали два Eurofighter Typhoon НАТО с позывными DREAD011 и DREAD012. Все три самолета, некоторое время двигаясь с выключенными транспондерами, направились в сторону российского полуострова и были зафиксированы предположительно в 100 километрах по прямой от него.

Впоследствии RC-135W и оба Typhoon проследовали в обратном направлении. В то же время неподалеку находился многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным Брайз Нортон и кружил в небе над румынской территорией примерно с 16:00.

В приграничном российском регионе перехватили беспилотник

20 октября прошлого года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил об инциденте с российским истребителем над Черным морем. Он рассказал, что RC-135W осуществлял патрулирование над международными водами в сопровождении двух российских Су-27 — один из них, по словам политика, выпустил ракету за пределами прямой видимости.

В Москве тогда предположили, что инцидент был связан с технической неисправностью истребителя. Позднее Великобритания возобновила разведывательные полеты, однако исключительно в сопровождении пары собственных истребителей.

Армия,Брайз Нортон,Бен Уоллес,Boeing,НАТО,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий