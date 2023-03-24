Самолет-разведчик НАТО в сопровождении истребителей заметили у берегов Крыма

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения заметили в акватории Черного моря у берегов Крыма. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Начало маршрута Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 не прослеживается, однако известно, что около 17:30 по московскому времени он сделал круг над побережьем Румынии, а затем выдвинулся в восточном направлении.

Воздушное судно сопровождали два Eurofighter Typhoon НАТО с позывными DREAD011 и DREAD012. Все три самолета, некоторое время двигаясь с выключенными транспондерами, направились в сторону российского полуострова и были зафиксированы предположительно в 100 километрах по прямой от него.

Впоследствии RC-135W и оба Typhoon проследовали в обратном направлении. В то же время неподалеку находился многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным Брайз Нортон и кружил в небе над румынской территорией примерно с 16:00.

20 октября прошлого года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил об инциденте с российским истребителем над Черным морем. Он рассказал, что RC-135W осуществлял патрулирование над международными водами в сопровождении двух российских Су-27 — один из них, по словам политика, выпустил ракету за пределами прямой видимости.