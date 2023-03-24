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В приграничном российском регионе перехватили беспилотник

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В Курской области перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боеприпасом, летевший в сторону позиций российских пограничников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В приграничном российском регионе перехватили беспилотник
© РИА Новости

Собеседник канала уточнил, беспилотник двигался в сторону позиций российских пограничников. По его словам, БПЛА посадили с помощью антидронного оборудования, а затем уничтожили.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат сбили в другом приграничном регионе России — Белгородской области. Дрон был замечен в районе населенного пункта Журавлевка вечером 23 марта.

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