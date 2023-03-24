В США объяснили значение ударов по Сирии

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что удары Соединенных Штатов по целям в Сирии направлены на то, чтобы защитить американский персонал в стране. Об этом он заявил в эфире CNN.

Он отметил, что террористические группировки и связанные с Ираном повстанческие группы представляют угрозу для США.

При этом Кирби подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном. При этом он предупредил, что Иран не должен вовлекаться в атаки на американские объекты в стране.

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

23 марта в результате атаки беспилотного летательного аппарата на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии один американский контрактник погиб, а пять военнослужащих и еще один американский контрактный военный получили ранения.