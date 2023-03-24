Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину

Власти Швейцарии проводят расследование, чтобы выяснить, как военная техника страны попала в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, передает РИА Новости.

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«Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте», — рассказал представитель ведомства. По его словам, на данный момент неизвестно, сколько займет процесс расследования.

Майенфиш отметил, что в 1990-х годах 36 бронемашин Eagle I были проданы армии Дании, а в 2012-м Копенгаген подал заявку на 27 из них частной компании в ФРГ. При этом представители подразделения датского МИД заявили, что не передавали автомобили без согласия Берна.