США провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты класса "воздух - земля"

ВВС США провели второй запуск полноценного опытного образца гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса "воздух - земля" в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования. Об этом в пятницу сообщил еженедельник Defense News.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

По его информации, пуск изделия, произведенного американской компанией Lockheed Martin, состоялся 13 марта и был осуществлен у побережья южной части штата Калифорния с борта бомбардировщика B-52H Stratofortress под управлением экипажа из состава 412-го испытательного крыла ВВС США, дислоцированного на авиабазе Эдвардс.

Второй запуск гиперзвуковой ракеты был направлен на комплексное измерение показателей эффективности. ВВС США заявили, что "испытания достигли некоторых целей", без уточнения подробностей. На вопрос, были ли испытания успешными, представитель ВВС заявил, что в рамках безопасности не будет предоставлять дополнительную информацию.

9 декабря 2022 года ВВС США провели первый успешный запуск полноценного опытного образца AGM-183. Согласно официальным данным, ракета быстро развила скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука, пролетела заданным курсом и взорвалась на запланированном участке траектории. По предварительным результатам, испытание прошло успешно, поставленные задачи были выполнены.