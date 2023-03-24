Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, которые отразили атаку беспилотников в Севастополе.
Женщины-военнослужащие ЧФ рассказали, как уничтожили беспилотники над морем в Севастополе
Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.
"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов", - отметили в военном ведомстве.