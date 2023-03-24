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19 минут назад

Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, уничтожившим беспилотники в Севастополе

ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, которые отразили атаку беспилотников в Севастополе.

Женщины-военнослужащие ЧФ рассказали, как уничтожили беспилотники над морем в Севастополе

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя

"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов", - отметили в военном ведомстве.

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