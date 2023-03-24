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30 минут назад

Стали известны объекты ударов США в Сирии

Алиса Селезнёва

Авиаудары США по объектам в Сирии, якобы связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), были нанесены по зерновому центру и центру развития сельской местности. Об этом со ссылкой на иранское ТВ пишет РИА Новости.

Стали известны объекты ударов США в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии. По данным Пентагона атаке подверглись объекты, связанным с КСИР. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин подчеркнул, что удары стали ответом на нападение иранского беспилотника на базу коалиции в провинции Хасака, в результате которого погиб американский военнослужащий и еще шесть человек получили ранения.

При этом иранские СМИ утверждают, что авиаудары пришлись по зерновому центру и центру развития сельской местности. И ни один гражданин Ирана в результате них не погиб.

США нанесли авиаудары по объектам в Сирии

Ранее атаке беспилотников подвергся завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан. В результате на территории завода прогремело несколько взрывов, но жертв удалось избежать. По имеющимся данным, один дрон был сбит системой ПВО, еще два летательных аппарата взорвались в оборонительных ловушках.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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