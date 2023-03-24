Стали известны объекты ударов США в Сирии

Авиаудары США по объектам в Сирии, якобы связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), были нанесены по зерновому центру и центру развития сельской местности. Об этом со ссылкой на иранское ТВ пишет РИА Новости.

Ранее США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии. По данным Пентагона атаке подверглись объекты, связанным с КСИР. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин подчеркнул, что удары стали ответом на нападение иранского беспилотника на базу коалиции в провинции Хасака, в результате которого погиб американский военнослужащий и еще шесть человек получили ранения.

При этом иранские СМИ утверждают, что авиаудары пришлись по зерновому центру и центру развития сельской местности. И ни один гражданин Ирана в результате них не погиб.