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45 минут назад

В США допустили растущие потери ВСУ

Lenta.ru

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут вырасти из-за отношения Белого дома к мирному плану Китая, допустил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

В США допустили растущие потери ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«[Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома] Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США», — сказал он.

Армия,В мире,Скотт Риттер,Джон Кирби,Джозеф Байден,
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