В США допустили растущие потери ВСУ

«[Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома] Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США», — сказал он.