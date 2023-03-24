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21 минуту назад

В Германии рассказали о стремлении страны к эскалации конфликта на Украине

Lenta.ru

Большинство стран мира за пределами «пузыря» НАТО и Европейского союза (ЕС) выступают за переговоры между Россией и Украиной, тогда как власти ФРГ считают возможный диалог предательством и стремятся к эскалации конфликта. Об этом заявил член комитета бундестага ФРГ по международной политике Андрей Хунко, передает РИА Новости.

В Германии рассказали о стремлении страны к эскалации конфликта на Украине
Фото: lenta.rulenta.ru

«Были переговоры в марте 2022 года, но они были остановлены, в основном, Западом. Сейчас здесь всегда утверждают, что о переговорах говорить не приходится, поскольку Россия не хочет вести переговоры. Но если вы посмотрите за пределы пузыря ЕС и НАТО, большая часть мира выступает за переговоры», — сказал политик.

По его словам, об этом свидетельствует инициатива бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который хочет создать «клуб мира» с другими странами Глобального Юга, с Китаем и, возможно, с Индией. Хунко также напомнил и о китайском мирном плане из 12 пунктов, который, по его мнению, необходимо рассмотреть подробнее.

«Но в Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У партий истеблишмента здесь есть идея, что они могут выиграть войну — не только оттеснить русских за границы 24 февраля [2022 года], но и, как они это называют, "освободить Крым", [добиться] полной победы. Эта идея очень опасна, потому что это означала бы дальнейшую эскалацию», — заключил он.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Он подчеркнул, что решение ФРГ о поставках оружия Киеву «оставило призывы к переговорам позади». Он подчеркнул, что теперь Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.

Политик предположил, что кризис на Украине не завершится в ближайшее время. По его мнению, замораживание конфликта не служит решением: ситуация только усугубляется, поэтому для ее окончание требуются прекращение огня и переговоры.

Армия,В мире,Михаэль Кречмер,НАТО,ЕС,
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