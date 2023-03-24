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17 минут назад

СМИ заметили в Донбассе швейцарский бронеавтомобиль

Елена Прошина

Швейцарская бронемашина Eagle I обнаружена на линии фронта в Донбассе. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

СМИ заметили в Донбассе швейцарский бронеавтомобиль
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Бронеавтомобиль заснял испанский фотограф Хосе Колона, который работал в городе Часов Яр недалеко в ДНР. В статье отмечается, что Швейцария придерживается нейтралитета в военных действиях, поэтому отказалась передавать вооружение Украине. Кроме того, Берн запретил третьим странам передавать свою военную технику.

В настоящее время власти Швейцарии выясняют, как техника попала ВСУ. Швейцария еще раз повторила европейским странам свой запрет на поставку ее вооружения государствам, участвующим в военных конфликтах.

Ранее Федеральный совет Швейцарии сообщил, что в 2023 году намерен направить Украине финансовую помощь в размере 114 млн франков (более $123 млн).

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