СМИ заметили в Донбассе швейцарский бронеавтомобиль

Швейцарская бронемашина Eagle I обнаружена на линии фронта в Донбассе. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Бронеавтомобиль заснял испанский фотограф Хосе Колона, который работал в городе Часов Яр недалеко в ДНР. В статье отмечается, что Швейцария придерживается нейтралитета в военных действиях, поэтому отказалась передавать вооружение Украине. Кроме того, Берн запретил третьим странам передавать свою военную технику.

В настоящее время власти Швейцарии выясняют, как техника попала ВСУ. Швейцария еще раз повторила европейским странам свой запрет на поставку ее вооружения государствам, участвующим в военных конфликтах.