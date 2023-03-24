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50 минут назад

В приграничном регионе России сбили беспилотник ВСУ

Lenta.ru

В Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В приграничном регионе России сбили беспилотник ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, дрон был замечен в районе населенного пункта Журавлевка вечером 23 марта. После того как беспилотник был обнаружен, по нему были применены средства радиоэлектронной борьбы.

В итоге, дрон упал и взорвался уже на земле. В инциденте никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Брянской области военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Стоимость сбитого дрона составляет 400 тысяч рублей. В дальнейшем российские военные планируют его использовать уже против ВСУ.

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