Мобилизация: последние новости на сегодня 24 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 марта 2023, в материале «Рамблера».
Мобилизованные солдаты в ходе боевых действий накрыли огнем две казармы армии Украины и вытеснили силы противника из трех деревень за 12 часов. Об этом рассказал старший наводчик РСЗО «Град» с позывным «Якут», пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Он уточнил, что первые цели пришли в пять часов дня и были накрыты огнем до пяти часов утра. Наводчик рассказал, что за это достижение его наградили Георгиевским крестом IV степени.
В Тюменской области приняли законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных граждан. Инициативу приняли в окончательном чтении на заседании регионального парламента, передает URA.RU.
Уточняется, что льгота также доступна детям, супругам и родителям мобилизованных граждан из Тюменской области. Парламентарий единогласно поддержал этот законопроект.
В Тульской области выдали первый жилищный сертификат для российского военнослужащего, принимающего участие в боевых действиях на Украине. Его получила семья жителя Узловой, передает агентство «Тульская пресса».
Издание напоминает, что законопроект о предоставлении жилья мобилизованным гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вышел в феврале 2023 года.
Заместитель труда и социальной защиты Тульской области Людмилы Тутаевой подчеркнула, что сертификат выдается военнослужащим, проживающим в регионе, и стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.
Ориентировочно номинал сертификата начинается от 3 млн рублей. Сумма единовременной денежной выплаты рассчитывается из средней рыночной стоимости одного квадратного метра, плюс 10%. Власти также учитывают состав семьи военнослужащего, пояснила Тутаева.