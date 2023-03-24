США нанесли авиаудары по объектам в Сирии

"По распоряжению президента [США Джо] Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР, - приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остин. - Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР".