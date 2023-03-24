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52 минуты назад

США нанесли авиаудары по объектам в Сирии

ТАССиещё 6

ВС США нанесли в четверг серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

США нанесли авиаудары по объектам в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ней отметили, что 23 марта "один американский контрактник погиб, пять военнослужащих США и еще один американский контрактник были ранены в результате нападения беспилотного летательного аппарата" на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии.

"По распоряжению президента [США Джо] Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР, - приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остин. - Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР".

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