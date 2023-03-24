Российские войска ликвидировали украинских диверсантов под Харьковом

Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра задействованной в спецоперации группировки «Запад» Евгений Половодов.

«На купянском направлении уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника. Они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — заявил Евгений Половодов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере ДНР с помощью беспилотника, передает Pravda.Ru. Также накануне Минобороны сообщило об уничтожении 465 украинских военных на купянском, краснолиманском, донецком, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, пишет деловое издание «Взгляд».