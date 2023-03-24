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57 минут назад

Польша хочет нарастить производство боеприпасов для Украины

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Польша изучает возможности для наращивания производства боеприпасов для Украины, об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий.

Польша хочет нарастить производство боеприпасов для Украины
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в Европе такое время, что везде не хватает боеприпасов», – сказал политик журналистам.

По словам Моравецкого, если бы польские фирмы смогли производить больше артиллерийских снарядов, то эта продукция могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину, что принесло бы Польше как стратегическую, так и геополитическую выгоду. В связи со сложившейся цитацией премьер велел министру обороны Польши проверить возможности для наращивания производства боеприпасов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Совфеде отреагировали на слова посла Польши о готовности воевать с Россией.

Армия,Матеуш Моравецкий,Совет Федерации,
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