Польша хочет нарастить производство боеприпасов для Украины

«Сегодня в Европе такое время, что везде не хватает боеприпасов», – сказал политик журналистам.

По словам Моравецкого, если бы польские фирмы смогли производить больше артиллерийских снарядов, то эта продукция могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину, что принесло бы Польше как стратегическую, так и геополитическую выгоду. В связи со сложившейся цитацией премьер велел министру обороны Польши проверить возможности для наращивания производства боеприпасов.